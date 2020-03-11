БизнесЦензор

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11.03.20 19:28

Евросоюз пересмотрит помощь бизнесу для перехода на экологические источники энергии

В Евросоюзе пересмотрят правила государственной поддержки бизнеса и запустят проект по производству чистого водорода, чтобы помочь компаниям сократить выброс парниковых газов и перейти на экологические источники энергии.

Евросоюз пересмотрит помощь бизнесу для перехода на экологические источники энергии

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Новая промышленная стратегия ЕС, которая была обнародована Европейской комиссией 10 марта, говорит о важности перехода от ископаемых источников энергии на экологически чистые.

В стратегии прописаны меры, которые помогут Евросоюзу сократить выбросы CO2 к минимуму до 2050 году. В частности, Европейская комиссия планирует пересмотреть государственную поддержку бизнеса, чтобы облегчить переход на чистые источники энергии.

Также планируется запустить совместные проекты государства и бизнеса по внедрению альтернативной энергетики. Один из них – разработка топлива из чистого водорода совместными усилиями 7 стран и 17 компаний. Бюджет проекта – 8,3 млрд евро.

Это не единственный проект, ведь в ЕС считают, что переход на экологические источники трансформирует экономику.

Новую стратегию уже поддержали в Болгарии, Франции, Германии, Греции, Италии, Люксембурге. Румынии и Испании.

До сентября 2020 года будет создан Промышленный форум, который объединит представителей промышленности, малых и крупных компаний, научных институтов и власти. На этой площадке  эксперты смогут поделиться знаниями.

Глава Еврокомиссии Урсула Гертруда фон дер Ляйен заявила, что в ближайшие 10 лет будет выделено 1 трлн евро, чтобы помочь фирмам ЕС сократить выбросы, одновременно увеличивая рабочие места и получая преимущество первопроходца в новых технологиях.

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