ОАЭ объявили об увеличении поставок нефти вслед за Саудовской Аравией и Россией

Об этом заявил генеральный директор ADNOC Султан Ахмед Аль Джабер, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В соответствии с нашей стратегией наращивания производственных мощностей, объявленной Высшим нефтяным советом, мы можем предложить рынку более 4 млн б/с в апреле. Кроме того, мы ускоряем планы по увеличению добычи до 5 млн б/с.", – сказал глава арабской компании.

Он также сообщил, что ADNOC в ближайшее время объявит форвардные цены на нефть на март и апрель 2020 года.

В январе, по данным ОПЕК, ОАЭ добывали 3,05 млн баррелей нефти в сутки.

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Как сообщалось, в минувшую пятницу Россия отказалась поддержать предложение организации стран-экспортеров нефти ОПЕК дополнительно сократить добычу из-за вспышки коронавируса, а также продлить действующее ограничение добычи после 1 апреля.

В результате в понедельник цены на нефть упали на 25%, падение стало самым глубоким с 1991 года.

Утром во вторник, 10 марта, майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 7% – до $36,88 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на 6,5% – до $33,17 за баррель.