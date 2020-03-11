Bank of America снизил прогноз роста мирового ВВП до 2,2%

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на отчет банка, передает БизнесЦензор.

"Мы ожидаем, что число случаев заболевания COVID-19 продолжит расти за пределами Китая, что приведет к усилению карантинных мер. Остаются очень сильные понижательные риски. В нашем сценарии "умеренной рецессии" темпы роста глобальной экономики оцениваются всего в 1,4%", - сказано в отчете.

Эксперты банка отмечают, что прошло менее двух недель с последнего пересмотра прогноза, однако его снова приходится ухудшать.

"Мы видим четыре причины для снижения. Во-первых, всплеск случаев заболевания за пределами Китая усилил нашу обеспокоенность тем, как COVID-19 будет проявляться в странах с развитой рыночной экономикой", - говорится в сообщении.

В пример приводится Италия, где из-за отсутствия первоначальных мер по сдерживанию распространение вируса было быстрым.

"Во-вторых, мы обеспокоены медленным реагированием общественного здравоохранения. В ряде стран не было четкого донесения до людей информации о необходимости кардинальных изменений в мытье рук, избегании скопления людей, самоизоляции и так далее", - полагают эксперты банка.

Они указывают на то, что в зону особого риска попадают те страны, в которых нет всеобщего охвата медицинскими услугами.

В-третьих, политики и инвесторы привыкли полагаться на центробанки, которые первыми реагируют на кризисы.

"Тем не менее, негативный ответ рынка на неожиданное снижение ставки ФРС подчеркнул, что центральные банки играют только вспомогательную роль в этом кризисе", - отмечается в отчете.

Наконец, "нефтяная война" между Саудовской Аравией и остальными странами ОПЕК оказывает дополнительное давление на экономику. Ранее на этой неделе аналитики BofA снизили прогноз на 2020 год до $45 за баррель с $54 за баррель для нефти марки Brent и до $41 за баррель с $49 за баррель для WTI.

"На первый взгляд падение цен на нефть является нейтральным для глобальной экономики, поскольку означает переход доходов от производителей к потребителям. Тем не менее, мы считаем, что это вредит росту в краткосрочной перспективе. Во-первых, это наносит ущерб инвестициям в сектор и создает понижательное давление на рынок акций. Во-вторых, коронавирус вызвал резкое сокращение числа путешествий, поэтому падение цен на энергоносители менее выгодно для домашних хозяйств, чем обычно", - говорится в обзоре банка.