Кабмин сменил главу Строительной инспекции, – нардеп

Как передает БизнесЦензор, об этом депутат Виктория Сюмар (фракция "Европейская солидарность") сообщила на своей странице в Facebook по итогам заседания правительства при участии нардепов.

"На закрытом заседании правительство приняло ряд кадровых решений. Среди самых интересных – глава ГАСИ Васильченко Юрий Николаевич", – сообщила Сюмар.

С 27 декабря 2019 года должность и.о. главы ГАСИ занимала Елена Костенко.

Согласно поданной декларации за 2018 год, Васильченко занимал должность заместителя начальника управления - начальника отдела по вопросам обследования паспортизации управления лицензирования, обследования и паспортизации ГАСИ.

Нн задекларировал 498,62 тыс. грн дохода в виде заработной платы, а также соцвыплаты его супруги в размере 46,36 тыс. грн. Васильченко указал в декларации $5 тыс. наличными и $20 тыс. на банковском счету. Еще $5 тыс. наличными принадлежат его супруге.

Он является акционером ЧАО "Ингулецкий горно-обогатительный комбинат", владеет двумя квартирами в Киеве (42,2 кв. м) и Кривом Роге (38,6 кв. м). Вместе с женой он владеет жилым домом в столице площадью 109,5 кв. м и земельным участком площадью 872 кв. м стоимостью 335 тыс. грн. Васильченко задекларировал автомобиль Volkswagen Passat 2015 года выпуска.

Как сообщалось, еще на должности вице-премьер-министра- министра развития громад и территорий Денис Шмыгаль заявлял, что выступает за ликвидацию Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) в нынешнем виде.