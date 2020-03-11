Новый премьер пообещал открыть заседания Кабмина для журналистов, – депутат

Как передает БизнесЦензор, об этом депутат Виктория Сюмар (фракция "Европейская солидарность") сообщила на своей странице в Facebook по итогам заседания правительства при участии нардепов.

"В ответ на обращение депутатов от ЕС о недопустимости закрытых заседаний в таких кризисных условиях, премьер Денис Шмыгаль пообещал открыть заседание Кабмина для журналистов", – сообщила Сюмар.

Как сообщалось, премьер-министр Алексей Гончарук после своего назначения закрыл заседания правительства со 2 сентября 2019 года. До этого с 2014 года заседания проходили в открытом формате, за исключением вопросов с ограниченным доступом.