Отклонение курса на 10-15% потребует докапитализации почти всех банков, – ассоциация

Об этом сообщила исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова на презентации рейтинга финансового здоровья банков Международного центра перспективный исследований (МЦПИ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если смотреть на цепочку последних событий – распространение коронавируса, распродажа расчетных активов, стремительное падение нефти, все это влечет дополнительные расходы для мировой экономики, это может привести к послаблению спроса на украинский экспорт и отразиться на банковской системе. Если курс будет отклоняться где-то на 10-15%, почти каждый банк будет нуждаться в дополнительном капитале", – сказала Коробкова.

По словам эксперта МЦПИ Егора Кияна, одним из главных рисков возможного мирового кризиса являются валютные шоки.

"С одной стороны, есть интерес стейкхолдеров и части правительства, которая заинтересована в слабой гривне, что, в первую очередь, поможет быстро наполнить бюджет, а экспортерам – получить конкурентные преимущества на зарубежных рынках. Это давление ощущается, и ситуация такая, что расшатывание рынка и паника могут быть большими, чем кризис", – пояснил Киян.

Вместе с тем он напомнил, что государству в текущем году необходимо будет вернуть рекордное количество средств и сильная гривня будет способствующим фактором.

Кроме того, сказал Киян, повышение курса национальной валюты усложнит банкам прохождение стресс-тестов.

По словам эксперта МЦПИ, возможный кризис также может привести к неплатежеспособности заемщиков украинских банков, что увеличит нагрузку неработающих активов на банковскую систему.

"Сейчас мы видим, что, возможно, возникает кризисная ситуация. Мы также видим, что усилилось давление на Нацбанк", – отметил Киян.

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Как сообщалось, накануне, 10 марта, Национальный банк продал на межбанке $270 млн для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса гривни, учитывая высокий спрос на валюту на межбанковском рынке в послепраздничные дни.

НБУ считает причиной давления на курс национальной валюты ухудшение настроений участников рынка в условиях высокой неопределенности относительно дальнейшего распространения коронавируса и повышение турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках.

В то же время Нацбанк оценивает влияние распространения коронавируса на экономику Украины в феврале и в начале марта как ограниченное и нейтральное.