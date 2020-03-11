Украина входит в мировой финансовый кризис, – Шмыгаль

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на брифинге по итогам заседания правительства.

По словам премьера, сегодня этот вопрос обсуждался на Совете финансовой стабильности.

"Фактически мы стоим на пороге, а в некоторых странах это уже начало, такого финансово-экономического кризиса. Украина сейчас в этот кризис мировой входит намного более крепкой, чем это было, например, в 2008 году: у нас как никогда большая ликвидность в банках, у нас высокие золотовалютные запасы, у нас есть запас по бюджетному курсу, который запланирован, у нас довольно позитивный диалог с МВФ", – сказал Шмыгаль.

Премьер уточнил, что по итогам конференц-звонка с МВФ накануне власти договорились о продолжении сотрудничества без изменения предварительных условий.

"Из 8 тех параметров, которые МВФ просил выполнить, у нас остается домашним заданием 2 параметра. Мы надеемся выполнить это все на протяжении двух-трех недель", – сообщил Шмыгаль.

Глава правительства отметил наличие позитивных сигналов от экспортеров, учитывая ситуацию на мировых рынках.

"Кроме того, позитивная есть оценка экспортеров наших в отношении дополнительных возможностей, которые открываются для них, и еще ряд таких факторов", – сказал премьер.

"Пока что я не буду радовать и говорить, что от кризиса мы выиграем, но исходя из тех инструментов, которые есть в распоряжении Министерства финансов, Министерства экономики, национального банка Украины, мы встретить финансовый кризис готовы, как и готовы к кризису с вирусом", – добавил Шмыгаль.

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Как сообщалось, Международный валютный фонд (МВФ) ожидает выполнения согласованных ранее предварительных мер для окончательного утверждения советом директоров Фонда новой трехлетней программы расширенного финансирования EFF на $5,5 млрд.

Напомним, 7 декабря 2019 года Международный валютный фонд достиг соглашения с украинскими властями об условиях нового трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд SDR (около $5,5 млрд) в рамках механизма расширенного финансирования.

Как отметили в МВФ, предварительно соглашение еще подлежит утверждению руководством МВФ и Исполнительным советом Фонда, и будет зависеть от выполнения ряда предварительных условий.