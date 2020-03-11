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11.03.20 17:20

Экспорт зерновых превысил 42 миллиона тонн

Украина с начала 2019/2020 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 11 марта 2020 года экспортировала 42,322 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 8,34 млн тонн больше, чем на ту же дату прошлого МГ.

Экспорт зерновых превысил 42 миллиона тонн

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные информационно-аналитического портала АПК Украины, передает БизнесЦензор.

К настоящему времени страна экспортировала 16,83 млн тонн пшеницы, 20,93 млн тонн кукурузы и 4,07 млн тонн ячменя.

По состоянию на 11 марта текущего года экспортировано также 261,6 тыс. тонн муки.

Как сообщалось, Украина в 2018/2019 МГ экспортировала рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 23% выше показателя предыдущего МГ.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в феврале повысило прогноз экспорта зерновых в Украине на 2019/2020 МГ на 0,5 млн тонн по сравнению с январским прогнозом – до 56,6 млн тонн за счет показателей по кукурузе.

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