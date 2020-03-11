На Днепропетровщине обнаружили 51 попытку вмешательства в работу газовых счетчиков

Из них 1763 приборов признали непригодными для дальнейшего использования из-за несоответствия измерительным характеристикам, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

"Основные причины, по которым счетчики газа считаются непригодными к дальнейшему использованию, это: изношенность механизмов и самовольные попытки вмешательства в заводскую конструкцию прибора, чтобы получить доступ к отсчетной системе и изменить показания", – отмечается в сообщении.

Так, по состоянию на 1 марта специалисты "Днепропетровскгаза" зафиксировали 51 факт вмешательства в работу бытовых газовых счетчиков.

"Во время поверки мы обращаем внимание на наличие и целостность пломб, отсутствие механических повреждений на счетчике. Также фиксируем номер с прибора учета, год его выпуска, дату последней поверки и фактические показания. Счетчик – это точный прибор, если детали изнашиваются, показания могут быть ложными", – пояснил начальник управления метрологии АО "Днепропетровскгаз" Константин Унгаров.

В течение 2019 года специалисты "Днепропетровскгаза" заменили 5011 непригодных счетчиков, которые отремонтировали по условиям заводов-изготовителей.

В 2020 году поверки требуют 29,76 тысяч счетчиков на территории обслуживания компании. На это НКРЭКУ заложило в тариф на распределение природного газа почти 4,6 млн грн.

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Напомним, периодическая поверка счетчиков газа проводится раз в 2, 5 или 8 лет, в зависимости от типа счетчика и производителя, которые указаны в государственном реестре средств измерительной техники Украины.

Напомним, основной сферой деятельности АО "Днепропетровскгаз" является распределение природного газа потребителям Днепропетровской области. На сегодняшний день уровень газификации региона составляет 89%. Природный газ получают более 600 тыс. семей и 2,3 тыс. предприятий, учреждений и организаций.

Компания занимает второе место по распределению природного газа среди предприятий нефтегазовой отрасли Украины. Объемы распределения составляют около 1,7 млрд. кубометров газа в год.