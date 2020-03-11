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11.03.20 16:04

Порт "Черноморск" увеличил убыток в 3 раза

Госпредприятие "Морской торговый порт "Черноморск" (МТПЧ, Одесская область) в 2019 году получило 177 млн грн убытка против 61,2 млн грн убытка в 2018 году.

Порт "Черноморск" увеличил убыток в 3 раза

Об этом свидетельствуют данные финансового отчета на сайте предприятия, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно документу, чистый доход от реализации продукции "Черноморска" за указанный период составил 993,7 млн грн.

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные меры в 2019 году составили 616,4 млн грн.

ГП "Морской торговый порт "Черноморск" в 2019 году сократило грузооборот по сравнению с 2018 годом на 1,3% - до 6,759 млн тонн.

ГП МТП "Черноморск" оперирует причалами 1, 2, 7, 8 (выведен из эксплуатации), 9 (секции I-III выведены из эксплуатации), 10, 21, 22, 26, 27, 28 морского порта "Черноморск".

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