Беларусь продолжит закупать по два танкера нефти в месяц, – премьер

Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас во время визита в Москву, передает БизнесЦензор со ссылкой на БЕЛТА.

"Беларусь приняла решение, что все равно минимум по одному танкеру на каждый завод (Мозырский и Новополоцкий НПЗ, – ред.) в месяц мы будем брать вне зависимости от того, договоримся мы с Российской Федерацией или нет. Потому что вопросы экономической безопасности, вопросы диверсификации поставок обсуждены, решения приняты", – подчеркнул Румас.

"Вопрос только в том, будем ли мы брать много этой альтернативной нефти, как мы сегодня берем, или это будут минимальные партии для того, чтобы мы понимали и чувствовали рынок", – добавил белорусский премьер.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, какую долю будут занимать поставки российской нефти в дальнейшем – треть или больше, Румас сказал: "Все будет зависеть от того, на каких условиях мы договоримся. Если российская сторона подвинется в своей позиции, то, конечно, сегодня самая удобная логистика – это по трубе из Российской Федерации".

Премьер Беларуси также сообщил, что представил России новые предложения по поставкам нефти.

"Действительно, ситуация в последнее время изменилась, цены на нефть упали. В связи с этим белорусская сторона представила российской новые предложения для нефтяных компаний, которые российская сторона приняла, пообещав в течение нескольких дней провести консультации с нефтяными компаниями и дать ответ", – сказал Румас.

Как сообщалось, ранее в концерне "Белнефтехим" заявили о планах поставить через украинские порты в марте 250 тыс. тонн нефти по договору с азербайджанской Socar. Первый танкер ожидается в порту Одессы 12 марта.

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Напомним, ранее Беларусь уже начала поставлять российскую нефть танкерами через Литву. В марте также ожидается поставка в порт Клайпеды 160 тыс. тонн российской нефти для белорусских НПЗ, которая была куплена через трейдеров без премии.

В январе президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о планах ограничить поставки нефти с российского рынка до 30-40% от потребности, наладив альтернативные поставки через страны Балтии и Украину.

Москва и Минск с конца прошлого года не могут договориться относительно условий поставок российской нефти на белорусские НПЗ. Это привело к тому, что экспорт нефти из РФ на НПЗ Белоруссии был приостановлен с 1 по 4 января.

По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, Россия предлагает покупать свою нефть по ценам выше мировых, с чем Беларусь не согласна.

С 4 января экспорт нефти в Беларусь возобновили подконтрольные бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании "Русснефть" и "Нефтиса". Однако планируемый ими объем поставок может обеспечить лишь половину загрузки белорусских Новополоцкого и Мозырского НПЗ, ежемесячно потребляющих около 1,5 миллиона тонн российской нефти.