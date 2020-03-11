Uber может временно заблокировать аккаунты пассажиров и водителей с коронавирусом

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение компании, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению компании, у нее есть команда, работающая круглосуточно, чтобы помочь органам здравоохранения в их борьбе с эпидемией. Компания уже приняла меры в некоторых странах.

В феврале Uber заблокировала 240 аккаунтов пользователей в Мексике, которые, возможно, недавно контактировали с человеком, предположительно зараженным коронавирусом.

Uber опубликовала политику компании в отношении эпидемии на своем сайте, сообщив о принимаемых мерах.

"У нас есть специальная глобальная команда, действующая с учетом рекомендаций консультирующего эксперта в области общественного здравоохранения, которая работает над ответом на каждом рынке, где мы действуем, по всему миру", - сообщила компания.

"Мы уже помогли водителям в некоторых пострадавших районах, и мы работаем, чтобы быстро реализовать это во всем мире", - сказано в сообщении.

Ранее Uber сообщила, что предложит компенсацию водителям и доставщикам, у которых выявлен коронавирус или которые помещены на карантин на срок до 14 дней.