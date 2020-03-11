Зеленский назначил нового главу Сумской области

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №74/2020 от 11 марта обнародован на сайте главы государства.

Другим своим указом №73 президент освободил от временного исполнения обязанностей председателя Сумской ОГА Ирину Купрейчук, которая занимала эту должность с июня 2019 года.

Согласно поданной декларации, в ноябре 2019 года Грищенко получил служебную квартиру в Харькове площадью 82,2 кв. м, ему принадлежит земельный участок площадью 1000 кв. м в Николаевской области.

Ему также принадлежит автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 2008 года.

Роман Грищенко с 2017 года работал военным прокурором Харьковского гарнизона, в прошлому году его заработная плата составила 673,2 тыс. грн. Еще 970 тыс. грн и $28 тыс. он хранит наличными. До этого он работал военным прокурором Киевского гарнизона. В органах военной прокуратуры работает более 13 лет.