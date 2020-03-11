Производство автомобилей упало с начала года на 11%

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передает БизнесЦензор.

По предварительным данным, в феврале на украинских заводах было изготовлено 225 автотранспортных средств. Таким образом, по сравнению с 2019 годом февральский объем выпуска автотранспорта в стране упал на 28%.

О производстве легковых автомобилей вновь отчитался только один завод – "Еврокар", – где за месяц было собрано 146 машин. По сравнению с прошлогодним февралем объем крупноузловой сборки на "Еврокаре" снизился на 39%.

Коммерческих автомобилей в феврале было произведено только 2 штуки – на заводе "Черкасский автобус". Такой показатель на 60% меньше, чем год назад. В статистике отсутствуют данные по КрАЗу, который по необъяснимым причинам перестал раскрывать информацию об объемах производства своих автомобилей с августа 2016 года.

Февральский выпуск автобусов увеличился на 6 штук – до 77 единиц. Больше всего автобусов произвел "Черкасский автобус" – 30, на Черниговском автозаводе изготовили 20 штук, завод "Часовоярские автобусы" закончил месяц с результатом – 12 автобусов, Корпорация "Богдан" отчиталась о 10 автобусах и 5 штук было произведено на ЗАЗе.

Всего за два месяца: