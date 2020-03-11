SkyUp отложила начало полетов в Италию и отменила часть рейсов в Израиль

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика, передает БизнесЦензор.

В компании напомнили, что с 10 марта Италия ввела запрет на публичные собрания, отменены спортивные мероприятия, а также введены ограничения на передвижение внутри страны. В свою очередь Израиль с 12 марта ввел ограничения для иностранцев – въезд в страну разрешен только тем, кто сможет обеспечить домашний двухнедельный карантин.

"Усиление мер ограничения эпидемии и уменьшения спроса на авиаперелеты заставляет нас внести временные изменения в свои полетные программы", – отмечают в SkyUp.

В частности, авиакомпания решила отложить начало выполнения полетов из Киева в Рим, Бергамо (Милан), Пизу и Болонью, а также из Львова в Бергамо на 1 июня. Запуск рейсов из Киева в Бари отложен на 1 мая.

"Без изменений остаются: выполнение рейсов из Киева и Львова в Неаполь; старт полетов в Римини и Ламецию Терме, запланированный на 30 мая; старт полетов в Катанию, запланированный на 26 мая", – уточнили в компании.

В части рейсов в Израиль SkyUp решила отменить часть рейсов до 16 апреля.

В частности, по направлению Львов - Тель-Авив - Львов – отменено 6 рейсов (19, 26, 30 марта и 2, 6 и 13 апреля), по маршруту Запорожье - Тель-Авив - Запорожье – отменено 5 рейсов (15, 22, 29 марта, а также 5 и 12 апреля). По направлению Харьков - Тель-Авив - Харьков рейсы отменены полностью.

Компания предлагает пассажирам, рейсы которых отменены, бесплатно изменить дату вылета или обратиться за полным возвратом средств.

Пассажиры, которые хотят отменить путешествие в Израиль, могут бесплатно изменить дату вылета.

При этом если билеты были приобретены у агентов или через специальные сервисы, за возвращением средств необходимо обращаться к ним.

В компании отметили, что ситуация с внутренними рейсами SkyUp Airlines на летний сезон еще находится в процессе уточнения.

Как сообщалось, накануне авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) объявила об отмене рейсов в 16 стран, а также сокращении частоты полетов на внутренних маршрутах в Украине.