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11.03.20 13:28

Кабмин уволил главу Агентства по вопросам государственной службы

Кабинет министров на заседании 10 марта уволил Александра Стародубцева с должности Национального агентства по вопросам государственной службы, назначив временно исполняющим обязанности руководителя Агентства первого заместителя главы ведомства Куприя Владимира.

Кабмин уволил главу Агентства по вопросам государственной службы

Как передает БизнесЦензор, соответствующие распоряжения №217-р и №222-р от 10 марта обнародованы на официальном правительственном портале.

Согласно документу, Стародубцев уволен по представлению премьер-министра Дениса Шмыгаля или министра Кабинета министров Олега Немчинова.

Стародубцев занимал указанную должность с 6 ноября 2019 года.

В 2015-2017 годах он возглавлял Департамент регулирования публичных закупок Министерства экономического развития и торговли, занимался внедрением системы публичных закупок "Prozorro".

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Как сообщалось, Верховная Рада 4 марта утвердила на должности премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. За принятие внесенного президентом Владимиром Зеленским постановления проголосовал 291 народный депутат.

Перед этим Верховная Рада удовлетворила заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке.

Верховная Рада также назначила новый состав Кабинета министров. Как уточнил премьер-министр Денис Шмыгаль, представляя состав правительства, четыре должности министров в новом Кабмине останутся вакантными. В частности, не были предложены кандидаты на должности глав Минэкономики и Минэкоэнерго.

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