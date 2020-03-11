БизнесЦензор

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11.03.20 13:20

Франция выделила "Укроборонпрому" помощь на 900 тысяч евро

Правительство Франции выделило украинскому государственному концерну "Укроборонпром" техническую помощь на сумму около 900 тыс. евро, сообщил генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичюс.

абромавичус,айварас

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Это знак доверия к Украине, это знак доверия к изменениям, которые происходят сейчас в концерне "Укроборонпром"... Это сумма близко 900 тыс. евро, это одна из наибольших сумм, которые правительство Франции выделило Украине", - сказал он на брифинге в Киеве в среду.

По словам Абромавичюса, эта помощь пойдет на борьбу с коррупцией и повышение стандартов корпоративного управления.

"Техническую помощь Франции будет направлено на два основных направления. Это, во-первых, антикоррупционное направление, и во-вторых, это повышение стандартов корпоративного управления. В сфере антикоррупционной политики мы планируем осуществить криминалистический комплексный так называемый форензик аудит по некоторых процессах, контрактах, (до которых), к сожалению, финансовый аудит не имеет возможности дойти", - отметил он.

Гендиректор пояснил, что форензик аудит выявляет скрытые схемы и махинации, которые выглядят как законные операции, но на самом деле являются мошенническими, и которых исторически в концерне было очень большое количество.

Абромавичюс подчеркнул, что выделенные средства помогут построить в "Укроборонпроме" лучшие стандарты корпоративного управления согласно западным стандартам.

"В рамках проекта мы планируем разработать новые принципы корпоративного управления и на предприятиях, и на самом концерне. Это масштабный проект, который требует и времени, который требует не только наших усилий, но и, как я уже говорил поддержки международных партнеров. Но содействие также должно быть всех ветвей власти, и самих участников "Укроборонпрома", - сказал он.

Абромавичус уточнил, что посольство Франции в Украине выберет компанию-консультанта из "большой четверки", и она поможет найти оптимальную модель организации бизнеса. "То есть начинаем строить современную компанию", - подчеркнул он.

По словам Абромавичуса, процесс форензик аудита должен занять четыре месяца. "Но, к сожалению, эта информация больше будет для руководства страны, для руководства "Укроборонпрома" и для правоохранительных органов", - пояснил он.

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