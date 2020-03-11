Linden признан лучшим проектом жилой недвижимости в Украине PROMOTED

Дом премиум-класса Linden Luxury Residences получил награду национальной премии Commercial Property Awards и стал лучшим проектом года в сегменте жилой недвижимости.

Церемония награждения Национальной премии в области недвижимости CP AWARDS 2020 прошла 28 февраля в гостинице Hilton. В мероприятии принимали участие собственники и топ-менеджеры ведущих девелоперских компаний Украины, представители украинских и международных компаний из сферы недвижимости, журналисты деловых СМИ.

CP AWARDS – профессиональная независимая премия в области недвижимости, которая проводится с 2008 года. Премия отмечает наиболее знаковые проекты и достижения в сфере недвижимости. Мероприятие направлено на увеличение прозрачности и привлекательности рынка недвижимости Украины, повышение узнаваемости успешных проектов. Лауреаты премии определялись в гостиничной, жилой, торговой и офисной сферах недвижимости. Организатором Премии выступает специализированное издание Commercial Property.

Linden Luxury Residences – реализуется, как статусный объект премиум-класса. В элитном доме представлены просторные резиденции с двумя, тремя и более спальнями (со своим санузлом и гардеробом), сервисные комнаты, прачечные, студии с панорамным остеклением и уникальным видами на центр города. Дизайн фасада дома и концепцию внутреннего оформления разрабатывала компания Келли Хопен, талантливого британского дизайнера с мировым именем.

Linden расположен на ул. Лютеранской, в престижном районе столицы, рядом с Администрации Президента. Ввод дома в эксплуатацию планируется в IV квартале 2020 года. Девелопером проекта выступает компания Budhouse Group.

Компания Budhouse Group сфокусирована на развитии масштабных проектов недвижимости в различных регионах Украины. Компания владеет торговыми центрами в Львове, Херсоне, Черкассах, крупнейшем в Запорожье гостинично-офисным комплексом, офисными центрами в Киеве. Общая площадь реализованных проектов составляет более 200 000 кв. м. В портфеле компании также ряд крупных проектов различной степени готовности в Киеве, Запорожье, Харькове, Одессе, общей площадью 500 000 кв. м.