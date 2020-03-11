"Укрнефтебурение" Коломойского оспорит в суде отмену конкурса на поставщика газа ОПЗ

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Безусловно, УНБ должно защитить свои права в суде, но обоснованно ожидает официальную позицию Фонда государственного имущества, который отвечает за действия своих представителей, Кабинета министров, Антимонопольного комитета Украины", - говорится в пресс-релизе компании.

УНБ также планирует обратиться в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР), которые должны оценить действия набсовета ОПЗ в части нанесения ущерба заводу.

Как сообщалось, первый заместитель главы ОПЗ Николай Щуриков заявил, что новым поставщиком газа для ПАО "Одесский припортовый завод" на давальческих условиях выбрана компания "Укрнефтебурение" Игоря Коломойского и Виталия Хомутынника.

При этом он признал, что назначенный ФГИ глава набсовета Сергей Игнатовский выступал против выбора этой компании в качестве поставщика газа для ОПЗ. В свою очередь Игнатовский заявил, что победитель конкурса на давальческую поставку сырья еще не определен окончательно.

В то же время наблюдательный совет ОПЗ 10 марта отменил конкурс, заявив, что причиной является завышенное, экономически необоснованное предложение УНБ, которое является нерентабельным для добывающей компании.

В этой связи будет объявлен новый конкурс на поставщика газа по давальческой схеме, и ОПЗ будет сотрудничать с компанией, которая предложит реалистичный бизнес-план на взаимовыгодных для сторон условиях.

АО "Укрнефтебурение" – одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине, ее совладельцами являются Игорь Коломойский и Виталий Хомутынник. 22,5% компании, через "Ариана Бизнес Лимитед" (Великобритания), принадлежит российскому бизнесмену Павлу Фуксу. Акции компании Фукс приобрел у окружения Януковича. Еще 10% принадлежит JKX Ukraine B.V.

Контроль над "Укрнефтебурением" Коломойский восстановил в 2015 году. С июля 2015 года руководителем компании назначен Михаил Бакуненко, ранее работавший одним из директоров подконтрольной Коломойскому "Укрнафты".

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Напомним, в январе ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) по поручению главы Фонда госимущества объявил конкурс по отбору поставщика газа в объеме 50-60 млн кубометров в месяц на давальческих условиях для работы предприятия в мае-декабре этого года.

ОПЗ выпускает химическую продукцию, а также занимается перевалкой химпродукции на морской транспорт. Государству в лице ФГИ принадлежит 99,5667% акций ОПЗ, 0,0021% – ООО "Конкорд Капитал", другим акционерам-физлицам – 0,4312%.

Предприятие простаивало с конца апреля 2018 года. Его работа была остановлена из-за нарушений давальцем ООО "Всеукраинская Энерго Компания" договора с "Укртрансгазом".

ОПЗ называл работу на давальческих условиях единственным возможным вариантом возобновления работы в условиях провала попыток приватизации и накопленной задолженности за газ перед НАК "Нафтогаз Украины", которая превышает 1,5 млрд грн. В августе 2019 года завод возобновил работу, отобрав по конкурсу ООО "Агро Газ Трейдинг" и запустив один агрегат аммиака и два агрегата карбамида. Этот договор в результате продления в конце прошлого года действует до 30 апреля 2020 года.

Новый глава ФГИ Дмитрий Сенниченко 11 декабря сообщил, что обновленный набсовет ОПЗ договорился с давальцем о повышении цены на переработку и возобновлении самостоятельной продажи карбамида в объеме 5 тыс. тонн. Это позволит заводу дополнительно получать на техпереоснащение не менее 3-5 млн грн ежемесячно.

Сенниченко также поручил набсовету ОПЗ не позднее середины января 2020 года объявить открытый конкурс на поставщика газа для предприятия. По его словам, подготовка к приватизации ОПЗ продолжается согласно графику, который предполагает приватизационный конкурс в 2020 году.