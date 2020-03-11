Украинские авиакомпании повысили пунктуальность вылетов в феврале. ИНФОГРАФИКА

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины сообщает БизнесЦензор.

Украинские авиакомпании выполнили 89% всех рейсов из аэропортов страны в рамках 15-минутного отклонения от расписания, что соответствует повышению показателя на 3,1 процентных пункта по сравнению с предыдущим измерением пунктуальности авиакомпаний за январь 2020 года (85,9%).

В целом в феврале украинские авиакомпании выполнили 2,929 тыс. рейсов.

Пунктуальность иностранных авиакомпаний в феврале 2020 года увеличилась до 87,3% (с 86,6% в январе). Общее количество выполненных рейсов – 2,739 тыс.

Из украинских авиакомпаний, совершивших в феврале более 50 рейсов, наиболее пунктуальной была авиакомпания "Роза ветров" с показателем в 92,7% при общем количестве рейсов 315. За ней следуют крупнейшая в стране авиакомпания "Международные авиалинии Украины"(МАУ) с показателем 91,6% при общем количестве рейсов 1,77 тыс. и "Мотор Сич" с показателем 90,4% и 114 рейсов. Далее – авиакомпания SkyUp (81,9%, 514 рейсов) и "Азур Эйр Украина" (79% и 195 рейсов).

Среди иностранных авиакомпаний рейтинг пунктуальности с показателем 100% возглавили Onur AI (16 рейсов), Alitalia (15 рейсов) и Scandinavian Airlines (6 рейсов).

Среди "бюджетников" наилучшие показатели по пунктуальности у ирландской Ryanair – 89,7% при 465 рейсах, у Wizz Air Hungary этот показатель составил 84,8% при 552 рейсах, у Wizz Air UK – 81% при 21 рейсе. У Pegasus Airlines 60% (90 рейсов).



