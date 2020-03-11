ДТЭК Ахметова продает электроэнергию Западной Украине на 75% дороже, чем в соседней Словакии (обновлено)

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

По ОЭС Украины средневзвешенная цена в прошлом месяце составила 1 232,08 грн/МВт.ч. По Бурштынском острову цена была на четверть выше и составляла 1 678,72 грн/МВт.ч.

В феврале, как и в январе 2020 года, в торговой зоне ОЭС Украины наблюдался профицит предложений, особенно в ночные часы суток. Дефицит предложений остался на 8:00. В торговой зоне Бурштынского острова наблюдался дефицит предложений в ночные часы.

Из отчета "Оператора рынка" известно, что цены в Украине остаются выше цен на электроэнергию в странах соседях.

В Бурштынском энергоострове цена электроэнергии по сравнению со Словакией дороже на 75%, в ОЭС эта разница вдвое меньше. И за прошлый месяц разница в ценах с соседней страной только выросла, в январе она составляла 24% в Бурштынском острове и 10,5% в ОЭС.

В феврале ближайшей к Украине среди стран-соседей цена на электроэнергию была в Румынии. В ОЭС она была дороже на 8%, в Бурштынском острове - на 33%.

Бурштынский энергоостров синхронизирован с энергосистемой Европы, электроэнергию с него также получают потребители Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей.

Почти 90% объема электроэнергии для них производят Бурштынская ТЭС, Добротворская ТЭС и Ладыженская ТЭС, принадлежащих АО "ДТЭК Западэнерго" Рината Ахметова.

Крупнейшей из них является Бурштынская ТЭС, в 2018-2019 годах ее директором был Денис Шмыгаль, которого 4 марта парламент назначил премьер-министром.

Бурштынская ТЭС вместе с Добротворской ТЭС были замешаны в схеме, по которой дорого продавали свою электроэнергию ГП "Энергорынок", а затем дешево выкупали ее обратно по цене оптового рынка для продажи за границу.

Экспортирует электроэнергию ООО "Д.Трейдинг" Ахметова.

В начале марта международная организация "Энергетическое сообщество" заявила о своем присоединении к расследованию АМКУ возможного злоупотребления "ДТЭК Западэнерго" в Бурштынском энергоострове.

Энергетический холдинг ДТЭК Рината Ахметова в 2019 году получил операционную прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA) в размере $607 млн, что позволило получить рентабельность по EBITDA 20,4%. ДТЭК контролирует около 80% тепловой электрогенерации Украины.

Как сообщает пресс-служба ДТЭК, холдинг опровергает информацию о якобы завышения цен на электроэнергию в зоне Бурштынской ТЭС.

"Бурштынская ТЭС не определяет цену на рынке на сутки вперед в зоне Бурштынской ТЭС. Цену определяют импортеры, которые вместе с другими производителями в феврале 2020 года реализовали 97% электроэнергии на этом сегменте рынка. Между тем на долю Бурштынской ТЭС пришлось лишь 3% от общего объема торгов", - сообщает ДТЭК.

ДТЭК заявляет, что конечная цена для потребителей существенно отличается от цен, которые складываются на биржах в разных странах.

"Так, в Словакии, Румынии и Венгрии конечная цена для промышленных потребителей является более чем 1,5-2 раза выше цены для промышленности в торговой зоне Бурштынского энергоострова. Об этом свидетельствуют данные Евростата. В частности, цена в Словакии составляет €154/МВт*ч, в Румынии - €116/МВт*ч, Венгрии - €121/МВт*ч. В то время как украинский промышленник в зоне БуТЕС платил - €75-85/МВт*ч с НДС за базовый график нагрузки", - сообщает ДТЭК.

ДТЭК также заявляет, что Бурштынский энергоостров полностью синхронизированным с ЕС, и что ни один участник рынка не имеет возможности внутри острова иметь существенно более высокую цену чем предложение на рынках соседних стран.

"Отдельно напоминаем украинским медиа, что Ладыженская ТЭС и Добротворская ТЭС не имеют технической возможности производить электроэнергию в Бурштынский энергоостров, они работают в зоне ОЭС Украины", - заявляет ДТЭК.