Зеленский пообещал выполнить условия получения финансирования от МВФ

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью Bloomberg, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Мы уже выполнили больше, чем предыдуще правительство, и они (представители МВФ, – ред.) это подтверждают. У нас осталась земля (земельная реформа, – ред.) и банковский закон. Я взял на себя обязательства принять закон о земле и закончить с банковским законом – мы это сделаем", – заявил президент.

По словам Зеленского, новый министр финансов Игорь Уманский выступает за скорейшее подписание меморандума с МВФ, и уже в ближайшее время вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем они планируют отправиться на встречу в США.

Президент отметил, что продолжается работа над подготовкой законопроекта о функционировании банковской системы, который сделает невозможным возвращение банков их бывшим владельцам.

"Не только Офис президента, не только (министр юстиции, – ред.) Малюська, а еще большое количество специалистов, юристов – они работают. Думаю, нам нужно еще немного времени на согласование этого законопроекта", – сказал Зеленский.

Среди актуальных вопросов так называемого банковского законопроекта президент назвал возможные проблемы с точки зрения оценки его конституционности.

"Я обеспокоен этим. Я неоднократно встречался с МВФ. Поэтому юристы все и прорабатывают", – заявил Зеленский.

Президент также пообещал, что земельная реформа и реформа системы здравоохранения будут завершены, а правительство будет улучшать коммуникацию с обществом по чувствительным вопросам этих реформ.

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Как сообщалось, Кабмин 12 декабря зарегистрировал в Раде законопроект №2571, который, в частности, предлагает установить за Верховным судом рассмотрение дел о выводе банка с рынка, возможной докапитализации государством и возмещении ущерба за признание банка неплатежеспособным.

Законопроект устанавливает, что в случае признания банка неплатежеспособным его собственники имеют право требовать через суд лишь возмещения, для расчета которого будут привлекаться международные аудиторы.

Президент Владимир Зеленский поддержал принятие указанного законопроекта.

Однако, по данным СМИ, правительственный законопроект №2571 был существенно изменен в парламентском комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, в итоге обновленный текст не согласовал Международный валютный фонд (МВФ).

Ранее заместитель главы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский (фракция "Слуга народа"), работавший ранее на телеканале "1+1" Игоря Коломойского, заявил, что комитет не будет рассматривать правительственный законопроект, запрещающий возвращать бывшим владельцам признанные неплатежеспособными банки по решению судов, а намерен работать с альтернативным законопроектом.

Ранее глава НБУ Яков Смолий сообщал, что среди предварительных условий подписания соглашения с Международным валютным фондом (МВФ) о новой программе сотрудничества – приятие закона о невозможности возвращения неплатежеспособных банков бывшим владельцам по решению судов.

Напомним, в октябре Хозсуд Киева приостановил производство в деле по иску Игоря Коломойского и Triantal Investments LTD к Министерству финансов о возвращении акций "Приватбанка" до вступления в законную силу решения по другому делу, в рамках которой Окружной админсуд Киева своим решением от 18 апреля по требованию Коломойского признал незаконной национализацию "Приватбанка".

В свою очередь Шестой апелляционный админсуд отложил рассмотрение жалобы НБУ, Кабмина и "Приватбанка" на решение Окружного админсуда Киева до рассмотрения Верховным Судом дела по иску семьи Суркисов о правомерности признания их связанным с "Приватбанком" лицами перед его национализацией.