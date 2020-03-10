Снижение нормы резервирования для банков высвободит 6 миллиардов, – НБУ

Об этом говорится в сообщении НБУ в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Сегодня вступили в силу новые нормативы обязательного резервирования для банков, утвержденные Национальным банком в декабре прошлого года. Отныне нормативы резервирования зависят от валюты привлеченных средств, а не от их срочности, как раньше. Для гривневых средств действует нулевая ставка резервирования, а для валютных – 10%", – сказано в сообщении.

Как отмечают в Нацбанке, благодаря этому банки уже сейчас смогут высвободить дополнительно около 6 млрд грн и направить их на кредитование.

"Кроме этого, им станет еще выгоднее привлекать средства именно в гривне, ведь под них уже не придется формировать резервы. Также банки получили стимул в дальнейшем снижать ставки по депозитам и соответственно выдавать более дешевые кредиты в национальной валюте", – отмечается в сообщении.

Также говорится, что большая ставка резервирования для валютных средств сделает их привлечение банками менее привлекательным и будет снижать роль иностранной валюты в экономике.

"Таким образом сделан еще один важный шаг для активизации кредитования и дедолларизации экономики", – резюмировали в НБУ.

Напомним, действовавшие до 10 марта нормативы обязательного резервирования для банков рассчитывались в зависимости от срочности привлеченных средств. Для срочных средств они составляли 3%, для средств, привлеченных на текущие счета – 6,5%.

Введение нового подхода к формированию банками обязательных резервов утверждено решением правления Национального банка №926-рш от 12 декабря 2019 года. Изменения вступают в силу 10 марта 2020.