Ирак объявил о планах увеличить экспорт нефти вслед за Саудовской Аравией и Россией

Официальные цены на нефть сорта Basrah Light для покупателей в Азии с поставкой в апреле снижены на $5 за баррель, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как отмечает Bloomberg, это на $6 за баррель меньше, чем была снижена цена марки Arab Medium Grade, сопоставимой с сортом Саудовской Аравии.

Ирак также снизил цены для Европы и США ниже, чем Саудовская Аравия.

"Любая ценовая война за получение крупнейшей доли на рынке не отвечает интересам стран-производителей", – приводит агентство слова представителя иракского министерства нефти Асима Джихада.

По словам источника, знакомого с ситуацией, иракская компания по экспорту нефти Somo планирует увеличить экспорт нефти в апреле. Объем поставок компании из южного порта Басра и по трубопроводу через Турцию вырастет минимум до 3,6 млн баррелей в сутки, максимум до 3,7 млн б/с.

По данным системы отслеживания танкеров Bloomberg, в марте Somo экспортировала 3,44 млн б/с.

Ближневосточные производители нефти продают основной объем своей нефти по долгосрочным контрактам, устанавливая официальные цены, чтобы потребители сразу знали, сколько они заплатят за будущие поставки.

Другие страны Персидского залива часто отталкиваются от цен Saudi Aramcо, выставляя цены на собственные поставки. Кувейт, еще один член ОПЕК, вероятно, опубликует свои официальные цены в среду и может последовать той же тенденции к снижению.

SOMO установила стоимость Basrah Light для Азии со скидкой в $3,2 за баррель к региональному бенчмарку по сравнению со скидкой в $4,05 к сорту Arab Medium crude.

Меньше всего Somo урезала цены для США, снизив их на $2,5-3 за баррель. Aramco, напротив, сделала скидку для США в $7 за баррель. Для Европы Ирак снижает цены на $4-5 за баррель по сравнению с $7-8 за баррель, предложенным Saudi Aramco.

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Как сообщалось, в минувшую пятницу Россия отказалась поддержать предложение организации стран-экспортеров нефти ОПЕК дополнительно сократить добычу из-за вспышки коронавируса, а также продлить действующее ограничение добычи после 1 апреля.

В результате в понедельник цены на нефть упали на 25%, падение стало самым глубоким с 1991 года.

Утром во вторник, 10 марта, майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 7% – до $36,88 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на 6,5% – до $33,17 за баррель.