Власти Киева отдали 114 миллионов на ремонт кинотеатра "Краков" фигуранту уголовного дела

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, в этом году выполнят капитальный ремонт построенного в 1968 году кинотеатра "Краков" на Русановской набережной, который не работает с 2000 года.

Отремонтированное здание передадут КП "Европейский культурный центр Краков" для кинопоказов, спектаклей, концертов и тому подобное.

Кроме ремонтных работ заказано новое оборудование. Цифровой лазерный 4К проектор типа DLP с поддерживаемым размером экрана до 17 м (56 ф) NEC NC1700L обойдется в 1,52 млн грн, а цифровой микшерский пульт DiGiCo X-SD12-D2 – в 1,17 млн грн.

Кроме того, предусмотрено акустическое оборудование производства "L-Acoustics" (Франция).

Цена нынешней сделки на 7% ниже ожидаемой стоимости закупки в 123,07 млн грн.

Созданной в 2017 году киевской фирмой "Ж.О.К." владеет и управляет Сергей Хамбир. Он также владеет ООО "Септима" и ООО "ЖОК." и является соучредителем ООО "АВС групп", ООО "Инвестиционная компания "Черемшина", ООО "ЭлектропивденмонтажКиив", ООО "Экономбудкомплектация", ООО "Технофасад." и ОО "Ваш строительный партнер".

Как отмечает издание, фирма-победитель тендера фигурирует в уголовном расследовании. Прокуратура исследует обстоятельства противоправного завладения бюджетными средствами служащими "Ж.О.К." при проведении благоустройства участка между зданиями 21 и 23 на Андреевском спуске в Киеве в направлении фуникулера (строительные работы), а также подозревает служащих фирмы в завышении сметы строительства детского сада в Подольском районе.

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Более дорогим конкурентом фирмы на тендере было киевское ООО "Интеграл Буд-Стандарт" жителя Донецка Евгения Синицына, директором которого является Владимир Галинский. В 2018-2019 годах оно выиграло два тендера по капремонту "Кракова" на 133,42 млн грн, однако выплатили этой компании 20,17 млн грн.

Кроме того две фирмы предлагали на четверть ниже цены. Но ООО "СК "Укрбудреконструкция" отклонили из-за отсутствия целого ряда различных документов, а ООО "Мостицкий 2" – из-за того, что оно якобы не подтвердило укомплектованность автокраном грузоподъемностью 25 тонн.

Компания "Мостицкий 2" доказала через АМКУ, что предоставила все необходимые документы на автокран. Однако заказчик при повторном рассмотрении снова отклонил ее из-за отсутствия гарантийного письма об укомплектованности автокраном и документа (техпаспорта) о регистрации. "Мостицкий 2" снова пожаловалась в АМКУ, заявив, что заказчик проигнорировал предоставленные документы, а затем отозвала жалобу без объяснения причин.

Госаудитслужба тоже признала отклонение "Мостицкий 2" нарушением. Заказчик судится с ней.