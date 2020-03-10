Минэкономики внесло в Аграрный реестр 600 хозяйств

Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

"Состоялось итоговое мероприятие по результатам первой фазы пилотного проекта государственного Аграрного реестра при участии представителей Минэконокомики, операторов выездных бригад, представителей бесплатной правовой помощи и партнеров, которые способствуют имплементации Реестра, проекта "Поддержка внедрения сельскохозяйственной и продовольственной политики в Украине" и "Поддержка прозрачного управления земельными ресурсами в Украине", - сказано в сообщении.

В частности, во время пилотного проекта мобильные группы посетили 18 ОТГ в 6 областях (Киевская, Черкасская, Волынская, Львовская, Николаевская и Одесская).

В ходе регистрации были внесены сведения о 606 хозяйствах, общий земельный банк которых составил 125,9 тыс. га. Зереестрированные в реестре аграрии содержат более 21,7 тыс. домашних животных. По формам хозяйствования более половины зарегистрированных составили фермерские хозяйства.