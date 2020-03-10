США приостановили продажу нефти из резервов

Как сообщает Reuters, Минэнерго США объявило о продаже нефти из стратегических запасов в конце февраля, до того как вспышка коронавируса и ценовая война между Саудовской Аравией и Россией обвалили цены на нефть, передает БизесЦензор.

Продажа нефти происходит в соответствии с законом от 2015 года, вырученные средства направляются для финансирования правительственных программ.

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Как сообщалось, в минувшую пятницу Россия отказалась поддержать предложение организации стран-экспортеров нефти ОПЕК дополнительно сократить добычу из-за вспышки коронавируса, а также продлить действующее ограничение добычи после 1 апреля.

В результате в понедельник цены на нефть упали на 25%, падение стало самым глубоким с 1991 года.

Утром во вторник, 10 марта, майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 7% – до $36,88 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на 6,5% – до $33,17 за баррель.