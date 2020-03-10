АМКУ оштрафовал две обанкротившиеся компании за сговор на тендере "Укрзализныци"

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ, передает БизнесЦензор.

Согласно реестру юрлиц, ООО "Научно-производственное предприятие "Рост" находится в состоянии прекращения, в январе 2020 года в отношении компании начато дело о банкротстве.

ООО" Научно-производственное объединение "МДС" переименовано в ООО "Стройактив" и также находится в состоянии прекращения – дело о банкротстве компании начато в сентябре 2019 года.

Как сообщалось, обе компании в 2017 году участвовали в тендере "Укрзализныци", по итогам которого компания заказала НПП "Рост" 150 комплектов собственного производства для туалетов пассажирских плацкартных вагонов по 1,08 млн грн за штуку на общую сумму 161,84 млн грн.

В августе 2019 года Антимонопольный комитет Украины уже признавал виновными ООО "Научно-производственное объединение "МДС" (сегодня действует под названием ООО "СтройАктив") и ООО "ЕВК" в сговоре на торгах "Укрзализныци" по закупке запасных частей для пассажирских вагонов. Тогда Комитет решил оштрафовать "МДС" на 2,35 млн грн. В отношении "ЕВК" производство было закрыто в связи с прекращением деятельности этого предприятия.

Тогда речь шла о тендере "Укрзализныци" на закупку туалетов для пассажирских вагонов на сумму 11,73 млн грн.

Еще в 2017 году журналисты обнаружили, что фирмы в своих тендерных предложение подали одинаковые документы. Например, перевод писем от немецкого производителя туалетов "Evac" у обеих фирм был датирован 31 февраля (в феврале максимум 29 дней).