В Великобритании начали отапливать дома смесью газа и водорода

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на uaEnergy.

Проект запустили в конце января 2020 года. На данном этапе смесью водорода и газа отапливатся здание Кильского университета, расположенного в Стаффордшире (Великобритания) и еще 100 домов в округе.

К эксперименту готовились два года, проверяя безопасность новой смеси на всех зданиях, проводя лабораторные испытания газовых приборов и исследования влияния водорода на материалы в газовой сети. Все приборы, проданные после 1996 года, должны быть способны выдерживать 23% водорода соответствие с действующими правилами.

Университет Киля стал идеальным местом для эксперимента, так как обладает и управляет частной газовой сетью, которая может быть изолирована от основной сети.

Сейчас новой смесью отапливается 30 зданий университета и еще 100 домов в округе. Испытания продлится до июля. В случае успеха проект будет развернут на северо-востоке, чтобы транспортировать 20% смесь водорода в 670 жилых и коммерческих объектов в Винлатоне, Гейтсхеде и наблюдать за экспериментом 10 месяцев.

С помощью электролиза молекулы воды разделяют на кислород и водород. Метод не требует отдельной большой инфраструктуры – водород сразу направляется в существующие трубы и смешивается с газом.

Главное отличие и преимущество водорода в том, что при горении он производит тепло и воду, а не CO2, как природный газ.

В Великобритании 20% водородная смесь может сэкономить около 6 млн тонн выбросов углекислого газа в год, что эквивалентно удалению 2,5 млн автомобилей с дороги.

Проект является частью глобального исследования потенциала "водородной экономики", в которой газ может также использоваться для производства электроэнергии и тепла с выгодой для транспорта, тяжелой промышленности и внутреннего потребления энергии.

Энергия, необходимая для производства водорода из воды, может быть получена с помощью солнечной, гидро- или ветроэнергетики.