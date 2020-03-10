"Укрэнерго" увеличило операционную прибыль в 2019 году в 1,9 раза

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает БизнесЦензор.

Как отмечается в сообщении, по итогам 2019 года "Укрэнерго" увеличило отчисления в государственный бюджет 3,4 млрд грн против 1,9 млрд грн по итогам 2018 года.

"Увеличение объема отчислений произошло за счет роста платежей по налогу на прибыль, налогу на добавленную стоимость (НДС) и налога с доходов физических лиц. Начисление и уплата НДС увеличились почти в 1,5 раза (с 543,9 млн грн до 1,43 млрд) после введения с 1 июля 2019 года новой модели рынка электроэнергии", – сказано в сообщении.

В то же время на увеличение уплаты налогов на доходы физических лиц повлиял рост расходов на оплату труда. Налог на доходы физических лиц составил в 2018 году 363,5 млн грн, а в 2019 году – 414,3 млн грн.

По данным "Укрэнерго", по итогам года компания заняла 18 место среди крупнейших налогоплательщиков страны, среди энергетических компаний – 10 место.

Как сообщалось, НЭК "Укрэнерго" в 2018 году получило 2,5 млрд грн чистой прибыли, что в 1,4 раза больше, чем в 2017 году (1,75 млрд грн).

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК находится в подчинении Министерства финансов.

Напомним, тарифы "Укрэнерго" с 1 июля увеличились за счет включения в их структуры затрат, которые ранее лежали на ГП "Энергорынок". В частности, в тариф на передачу НКРЭКУ заложила затраты на покупку технологических потерь электроэнергии в магистральных сетях, а также средства на возмещение ГП "Гарантированный покупатель" расходов на оплату электроэнергии из ВИЭ по "зеленому" тарифу.