Импорт угля упал с начала года на 9%, – Таможенная служба

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Государственной таможенной службы, передает БизнесЦензор.

Уголь импортирован на $338,01 млн, что на 29,9% меньше, чем в январе-феврале 2019 года ($482,34 млн).

При этом из РФ поступил уголь на $207,216 млн (доля в импорте 61,3%), США – на $102,178 млн (30,23%), Казахстана – на $15,296 млн (4,53%), других стран – на $13,323 млн (3,94%).

Экспорт угля за два месяца 2020 года Украиной не осуществлялся, тогда как в январе-феврале 2019 года за рубеж было поставлено 0,14 тыс. тонн угля каменного и антрацита на $0,02 млн.

Как сообщалось, запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) Украины за неделю, в период со 2 по 10 марта 2020 года, увеличились на 4,3% (103,7 тыс. тонн) – до 2,49 млн тонн, что на 70,6% (на 1,03 млн тонн) больше, чем годом ранее.

По оценкам Минэкоэнерго, из-за теплой зимы запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций (ТЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) по окончанию отопительного сезона могут составить около 3 млн тонн.