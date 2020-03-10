Запасы угля на складах ТЭС превышают прошлогодние на 70%

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики и защиты окружающей среды, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Запасы угля антрацитовой группы на складах ТЭС составляют 404,9 тыс. тонн, что на 0,5% (1,9 тыс. тонн) больше чем неделе ранее и на 3,1% (на 13,1 тыс. тонн) меньше, чем годом ранее.

Запасы газового угля на складах ТЭС составляют 2,09 млн тонн, что на 5% (101,9 тыс. тонн) меньше, чем по состоянию на 2 марта этого года, и вдвое больше (на 1,08 млн тонн), чем на 11 марта 2019 года.

Запасы угля (антрацитового и газового) на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) за неделю снизились на 11,8% (на 16 тыс. тонн) – до 120,1 тыс. тонн, что также на 40,3% (на 81 тыс. тонн) меньше, чем годом ранее.

Как сообщалось, по оценкам Минэкоэнерго, из-за теплой зимы запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций (ТЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) по окончанию отопительного сезона могут составить около 3 млн тонн.