Производитель аграрной техники "Эльворти" сменил прибыль убытком в 50 миллионов

Согласно информации к повестке дня общего собрания акционеров общества 15 апреля, его нераспределенная прибыль к началу 2020 года составляла 631,36 млн грн (к началу прошлого года – 681,15 млн грн), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Проект решений собрания предусматривает погашение полученного в прошлом году убытка за счет резервного капитала (12,63 млн грн) и нераспределенной прибыли прошлых лет (37,16 млн грн).

Напомним, в 2018 году завод сократил чистую прибыль до 0,6 млн грн против 164,2 млн грн годом ранее.

По информации компании, за 2019 год она нарастила текущие обязательства на 28,5% – до 331,3 млн грн, но сократила долгосрочные более чем в 17 раз – до 8,7 млн грн.

Суммарная дебиторская задолженность "Эльворти" к 1 января 2020 года составила 167,4 млн грн – на 44,5% меньше, чем годом ранее, а активы в целом уменьшились на 10% – до 1,07 млрд грн.

Собственный капитал АО к началу текущего года составляет 732,2 млн грн, в том числе уставный – 9,5 млн грн.

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АО "Эльворти", входящее в группу предприятий "Эльворти Групп" бизнесмена Павла Штутмана, специализируется на выпуске посевной и почвообрабатывающей техники: сеялок для посева зерновых и пропашных культур, культиваторов для сплошной и междурядной обработки почвы, дисковых борон для ресурсосбрегегающей обработки почвы.

Его производственные мощности рассчитаны на выпуск 10,8 тыс. сеялок (в 2018 году реализовано 1,9 тыс.), более 4 тыс. культиваторов, 868 дисковых борон.

В 2018 году компания сократила чистый доход от реализации продукции на 16% по сравнению с 2017 годом – до 881,73 млн грн, в том числе на экспорт реализована продукция на 418,55 млн грн (47,5%). В 2019 году компания планировала получить более 1 млрд грн дохода.