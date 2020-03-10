Власти Израиля ограничили въезд иностранцев из-за коронавируса

Об этом сообщает Посольство Украины в Израиле, передает БизнесЦензор.

"Иностранцы, путешествующие в Израиль могут получить разрешение на въезд в страну исключительно при возможности обеспечить свое пребывание в домашнем карантине в течение двух недель", – сказано в сообщении.

При этом при пересечении границы иностранные граждане должны сообщить сотрудникам иммиграционной службы Израиля постоянный адрес своего пребывания в карантине.

"В случае отсутствия возможности пребывания в карантине в течение 14-дневного периода иностранцам будет отказано в предоставлении разрешения на въезд в Израиль", – подчеркивается в сообщении.

В посольстве отмечают, что режим соблюдения домашнего карантина проверяется сотрудниками Министерства здравоохранения и правоохранительных органов Израиля.

"В случае установления факта нарушения условий пребывания в карантине лица, виновные в таких действиях, могут быть привлечены к уголовной ответственности с максимальным сроком наказания 7 лет лишения свободы", – предупредили в дипломатическом ведомстве.

В связи с этим Посольство рекомендует гражданам Украины, которые планируют в ближайшее время посетить Израиль и не смогут обеспечить пребывание в карантине в течение 14 дней воздержаться от путешествия или осуществить его после отмены ограничительных мер.