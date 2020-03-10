Фонд гарантирования заявил о попытке компании Коломойского получить контроль над ОПЗ (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, об это первый заместитель главы ОПЗ Николай Щуриков сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Наблюдательный совет ОПЗ отменил конкурс по отбору давальца, несмотря на привлекательные предложения участников. Как я заранее говорил, наблюдательный совет намеренно создавал условия для срыва конкурса. Надеюсь, что эти факты в ближайшее время будут изучаться правоохранительными органами", – заявил Щуриков.

Топ-менеджер уточнил, что сейчас поставщиком остается ООО "Агро Газ Трейдинг", с которым можно продлить контракт.

В свою очередь в Фонде госимущества (ФГИ) назвали причиной отмены конкурса завышенное и экономически необоснованное предложение "Укрнефтебурения", передает Интерфакс-Украина.

"ФГИ считает, что завышенное ценовое предложение создает риск невыполнения давальцем собственных контрактных обязательств, следствием чего были бы регулярные остановки производственного процесса на ОПЗ", – считают в Фонде.

Наблюдательный совет ОПЗ видит в таких действиях владельцев "Укрнефтебурения" "стремление получить рычаги управления заводом и взять его под свой контроль, в результате чего будут возвращены коррупционные схемы на завод, снижена его рыночная стоимость и созданы предпосылки для перехода ОПЗ в частные руки за бесценок".

"Мы не можем позволить, чтобы ОПЗ вернулся под контроль финансово-политических групп, которые долгие годы блокировали эффективную работу предприятия. У будущего победителя конкурса по отбору давальца должен быть реалистичный бизнес-план, который создаст гарантию для бесперебойной работы ОПЗ. Руководство завода и ФГИУ не могут допустить простоя завода и возвращения на ОПЗ коррупционных схем, что нанесет ущерб государству и сделает невозможным приход стратегического инвестора", – отметил замглавы фонда и глава набсовета ОПЗ Сергей Игнатовский.

В этой связи будет объявлен новый конкурс на поставщика газа по давальческой схеме, и ОПЗ будет сотрудничать с компанией, которая предложит реалистичный бизнес-план на взаимовыгодных для сторон условиях.

Как сообщалось, на минувшей неделе первый заместитель главы ОПЗ Николай Щуриков заявил, что новым поставщиком газа для ПАО "Одесский припортовый завод" на давальческих условиях выбрана компания "Укрнефтебурение" Игоря Коломойского и Виталия Хомутынника.

При этом он признал, что назначенный ФГИ глава набсовета Сергей Игнатовский выступал против выбора этой компании в качестве поставщика газа для ОПЗ. В свою очередь Игнатовский заявил, что победитель конкурса на давальческую поставку сырья еще не определен окончательно.

Хаявки на участие в конкурсе по отбору компании-партнера для дальнейшей работы завода подали 6 компаний: IBE Trade (США) ООО "Торговый Дом "Сокар Украина", MADDOX SA (Швейцария), АО "ДК "Укрнефтебурение", ООО "Юг Газ" и ООО "Агро Газ Трейдинг".

ЧАО "Укрнефтебурение" – одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине, ее совладельцами являются Игорь Коломойский и Виталий Хомутынник. 22,5% компании, через "Ариана Бизнес Лимитед" (Великобритания), принадлежит российскому бизнесмену Павлу Фуксу. Акции компании Фукс приобрел у окружения Януковича. Еще 10% принадлежит JKX Ukraine B.V.

Контроль над "Укрнефтебурением" Коломойский восстановил в 2015 году. С июля 2015 года руководителем компании назначен Михаил Бакуненко, ранее работавший одним из директоров подконтрольной Коломойскому "Укрнафты".

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Напомним, в январе ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) по поручению главы Фонда госимущества объявил конкурс по отбору поставщика газа в объеме 50-60 млн кубометров в месяц на давальческих условиях для работы предприятия в мае-декабре этого года.

ОПЗ выпускает химическую продукцию, а также занимается перевалкой химпродукции на морской транспорт. Государству в лице ФГИ принадлежит 99,5667% акций ОПЗ, 0,0021% – ООО "Конкорд Капитал", другим акционерам-физлицам – 0,4312%.

Предприятие простаивало с конца апреля 2018 года. Его работа была остановлена из-за нарушений давальцем ООО "Всеукраинская Энерго Компания" договора с "Укртрансгазом".

ОПЗ называл работу на давальческих условиях единственным возможным вариантом возобновления работы в условиях провала попыток приватизации и накопленной задолженности за газ перед НАК "Нафтогаз Украины", которая превышает 1,5 млрд грн. В августе 2019 года завод возобновил работу, отобрав по конкурсу ООО "Агро Газ Трейдинг" и запустив один агрегат аммиака и два агрегата карбамида. Этот договор в результате продления в конце прошлого года действует до 30 апреля 2020 года.

Новый глава ФГИ Дмитрий Сенниченко 11 декабря сообщил, что обновленный набсовет ОПЗ договорился с давальцем о повышении цены на переработку и возобновлении самостоятельной продажи карбамида в объеме 5 тыс. тонн. Это позволит заводу дополнительно получать на техпереоснащение не менее 3-5 млн грн ежемесячно.

Сенниченко также поручил набсовету ОПЗ не позднее середины января 2020 года объявить открытый конкурс на поставщика газа для предприятия. По его словам, подготовка к приватизации ОПЗ продолжается согласно графику, который предполагает приватизационный конкурс в 2020 году.