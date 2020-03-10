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10.03.20 20:42

На территории авиабазы Управления госохраны обнаружили незаконное поле кукурузы

Агентство по розыску и менеджмента активов (АРМА) получило в управление 5 земельных участков общей площадью 285,91 га, расположенных на территории бывшего аэродромно-технического комплекса "Авиационная база "Узин" в рамках Узинской городской объединенной территориальной общины по адресу Киевская область, Белоцерковский район, г. Узин, ул. Гагарина, 1А.

На территории авиабазы Управления госохраны обнаружили незаконное поле кукурузы

Об этом стало известно из постановления Белоцерковского горрайонного суда Киевской области от 19 февраля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

О передаче имущества в управление Агентства в рамках уголовного производства в суде ходатайствовал прокурор военной прокуратуры Белоцерковского гарнизона Алексей Дубченко.

По данным судебного реестра, досудебное следствие ведет Белоцерковский отдел полиции ГУ Нацполиции в Киевской области.

По версии следователей, неустановленные лица, действуя совместно с должностными лицами государственного предприятия Управления государственной охраны "Украинский центр подготовки охранников", самовольно заняли 285,91 га территории государственной "Авиационной базы "Узин" и незаконно используют указанные земли для выращивания сельскохозяйственных культур, не платя при этом земельный налог и арендную плату, чем нанесен значительный ущерб его законному владельцу.

Также в судебном реестре упоминается участок в Узине площадью более 934 га, тоже в государственной собственности, который используется "Украинский центр подготовки охранников". Впрочем, каких-либо соглашений землепользования указанным земельным участком, ни госпредприятие, ни "Украинский центр подготовки охранников", ни Узинский городской совет ни с кем не заключали.

Вместе с тем, на территории бывшего аэродрома "Авиабаза "Узин" имеются посевы кукурузы на земельных участках общей площадью около 107,51 га и земельный участок со следами посевов пшеницы общей площадью около 178,4 га. Всего на территории авиабазы ​​выявлено 5 земельных участков с посевами или со следами посевов.

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Следователи указывают, что нормативно-денежная оценка 1 га земельного участка авиабазы ​​состоянию на 1 августа 2019 года составляла 36,5 тыс. грн, ссылаясь на данные портала ngo.land.gov.ua. Следовательно, сумма неуплаченного в 2018-2019 годах земельного налога за пользование земельным участком площадью 285,91 га составляет 208,9 тыс. грн, а сумма невыплаченной арендной платы за пользование - еще 208,91 тыс. нрн.

Поэтому размер причиненного ущерба вследствие самовольного захвата неустановленными лицами земельного участка площадью 285,91 га бывшего аэродромно-технического комплекса "Авиационная база "Узин" составляет более 417 тыс. грн.

2 августа 2019 года 5 участков общей площадью 285, 91 га были признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве.

10 сентября 2019 года этот же Белоцерковский горрайонный суд передал в АРМА своим постановлением посевы кукурузы, которые были на 4 из 5 земельных участков.

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