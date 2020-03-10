На территории авиабазы Управления госохраны обнаружили незаконное поле кукурузы

Об этом стало известно из постановления Белоцерковского горрайонного суда Киевской области от 19 февраля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

О передаче имущества в управление Агентства в рамках уголовного производства в суде ходатайствовал прокурор военной прокуратуры Белоцерковского гарнизона Алексей Дубченко.

По данным судебного реестра, досудебное следствие ведет Белоцерковский отдел полиции ГУ Нацполиции в Киевской области.

По версии следователей, неустановленные лица, действуя совместно с должностными лицами государственного предприятия Управления государственной охраны "Украинский центр подготовки охранников", самовольно заняли 285,91 га территории государственной "Авиационной базы "Узин" и незаконно используют указанные земли для выращивания сельскохозяйственных культур, не платя при этом земельный налог и арендную плату, чем нанесен значительный ущерб его законному владельцу.

Также в судебном реестре упоминается участок в Узине площадью более 934 га, тоже в государственной собственности, который используется "Украинский центр подготовки охранников". Впрочем, каких-либо соглашений землепользования указанным земельным участком, ни госпредприятие, ни "Украинский центр подготовки охранников", ни Узинский городской совет ни с кем не заключали.

Вместе с тем, на территории бывшего аэродрома "Авиабаза "Узин" имеются посевы кукурузы на земельных участках общей площадью около 107,51 га и земельный участок со следами посевов пшеницы общей площадью около 178,4 га. Всего на территории авиабазы ​​выявлено 5 земельных участков с посевами или со следами посевов.

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Следователи указывают, что нормативно-денежная оценка 1 га земельного участка авиабазы ​​состоянию на 1 августа 2019 года составляла 36,5 тыс. грн, ссылаясь на данные портала ngo.land.gov.ua. Следовательно, сумма неуплаченного в 2018-2019 годах земельного налога за пользование земельным участком площадью 285,91 га составляет 208,9 тыс. грн, а сумма невыплаченной арендной платы за пользование - еще 208,91 тыс. нрн.

Поэтому размер причиненного ущерба вследствие самовольного захвата неустановленными лицами земельного участка площадью 285,91 га бывшего аэродромно-технического комплекса "Авиационная база "Узин" составляет более 417 тыс. грн.

2 августа 2019 года 5 участков общей площадью 285, 91 га были признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве.

10 сентября 2019 года этот же Белоцерковский горрайонный суд передал в АРМА своим постановлением посевы кукурузы, которые были на 4 из 5 земельных участков.