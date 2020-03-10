Саудовская Аравия и Россия объявили о планах увеличить поставки нефти

Об этом заявил глава компании Амин Нассер, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

По его словам, поставки Saudi Aramco в апреле будут "на 300.000 баррелей в сутки превышать максимальную устойчивую мощность компании в 12 миллионов баррелей в сутки".

Амин Нассер уточнил, что компания договорилась с клиентами, что начнет предоставлять эти объемы с 1 апреля.

В свою очередь министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что российские нефтяные компании могут нарастить добычу на 200-300 тыс. баррелей в сутки, в перспективе – до 500 тыс. баррелей в сутки.

По словам Новака, компании будут пересматривать свои производственные и инвестиционные планы.

В то же время российский министр отметил, что РФ не исключает новых совместных с ОПЕК мер по стабилизации рынка, хотя очередные встречи ОПЕК запланированы в мае-июне.

Новак также заявил, что резкое снижение цен на нефть в понедельник было вызвано паническими настроениями, которые спровоцировало предложение дополнительной скидки на $6-8 от Saudi Aramco, а восстановление цен на нефть займет несколько месяцев.

Как сообщалось, в минувшую пятницу Россия отказалась поддержать предложение организации стран-экспортеров нефти ОПЕК дополнительно сократить добычу из-за вспышки коронавируса, а также продлить действующее ограничение добычи после 1 апреля.

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В результате в понедельник цены на нефть упали на 25%, падение стало самым глубоким с 1991 года.

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Утром во вторник, 10 марта, майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 7% – до $36,88 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на 6,5% – до $33,17 за баррель.

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