Беларусь увеличила поставки бензина в Украину на 37%

Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает БизнесЦензор.

Поставки белорусского бензина на украинский рынок за первые два месяца 2020 г. выросли, несмотря на снижение поставок российского сырья на местные НПЗ.

Импорт из Литвы сократился на 17,5% до 43,4 тыс. т. Еще 1,1 тыс. т бензина по ж/д поступило из Румынии.

В целом, баланс рынка бензинов за первые два месяца 2020 г. вырос на 6,7%, до 291,3 тыс. т. Внутреннее производство, по оценкам "А-95", повысилось на 3,4% до 141,1 тыс. т, импорт — на 10% до 150,2 тыс. т.

Отдельно в феврале баланс рынка составил 146,1 тыс. т, что 6% превышает объем февраля 2019 г. (138 тыс. т). Импорт увеличился на 12% (на 8,4 тыс. т) до 76 тыс. т, внутреннее производство сохранилось на уровне 70 тыс. т.

Баланс украинского рынка бензинов в 2019 г. составил 1,95 млн т, что на 1,3% больше 2018 г. Производство украинскими НПЗ в 2019 г. повысилось на 10% (на 84 тыс. т), до 908 тыс. т. Импорт в 2019 г. сократился на 5,6% или на 56 тыс. т и составил 1,03 млн т.

В 2018 г. "Укртатнафта" начала лоббировать введение заградительных пошлин на импорт бензинов из Беларуси, мотивируя необходимостью защиты внутреннего производителя против субсидированного импорта. В конце 2019 г. от этой идеи в "Укртатнафте" временно отказались, начав кампанию против импорта российского ДТ и СУГ. Также "Укртатнафта" продолжает настаивать на пересмотре ставок акцизного налога на бензин и сжиженный газ, из-за роста популярности которого потребление бензинов в последние годы снижалось.