Курс гривни на межбанке упал до 25,29 грн/$1

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Вместе с тем курс гривни на межбанке к середине дня вторника снизился до 25,3325 грн/$1 с 24,9950 грн/$ в пятницу, сообщили дилеры коммерческих банков.

По их данным, котировки национальной валюты составили 25,320-25,345 грн/$1.

Дилеры отметили, что Нацбанк вышел на межбанк с поддержкой гривни, по их оценкам регулятор продал в районе $100-150 млн.

Курс покупки гривни в обменниках во вторник снизился до 25,3 грн/$1, продажи – до 25,6 грн/$1.

Нацбанк установил на 10 марта официальный курс гривни на уровне 24,9215 грн/$1.

Как сообщалось, на прошлой неделе Нацбанк перешел к продаже валюты на межбанке, размер которой составил $307,2 млн, вместе с тем регулятор купил $150 млн.