Иностранцы с начала марта сократили портфель ОВГЗ на 3 миллиарда

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно данным НБУ, с минувшей пятницы портфель уменьшился на 0,73 млрд грн, или на 0,6%.

По словам участников рынка, с минувшей недели ставки доходности облигаций на вторичном рынке продолжают расти, и составляют от 11,5% до 13,25% годовых при покупке. Однако в целом рынок замер в ожидании дальнейших событий.

Как сообщалось, Минфин, удерживавший на первичном рынке ставки на уровне до 19% годовых, в этот вторник отказался от проведения первичных аукционов.