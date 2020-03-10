БизнесЦензор

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10.03.20 12:41

Иностранцы с начала марта сократили портфель ОВГЗ на 3 миллиарда

Портфель облигаций внутреннего госзайма в собственности нерезидентов с начала марта сократился на 3 млрд грн, или на 2,4% – до 123,67 млрд грн, сообщил Национальный банк Украины во вторник.

Иностранцы с начала марта сократили портфель ОВГЗ на 3 миллиарда

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно данным НБУ, с минувшей пятницы портфель уменьшился на 0,73 млрд грн, или на 0,6%.

По словам участников рынка, с минувшей недели ставки доходности облигаций на вторичном рынке продолжают расти, и составляют от 11,5% до 13,25% годовых при покупке. Однако в целом рынок замер в ожидании дальнейших событий.

Как сообщалось, Минфин, удерживавший на первичном рынке ставки на уровне до 19% годовых, в этот вторник отказался от проведения первичных аукционов.

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