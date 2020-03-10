БизнесЦензор

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10.03.20 11:38

Саудовская Аравия увеличит поставки нефти до максимально возможных

Саудовская госкомпания Saudi Aramco увеличит поставки нефти в апреле до 12,3 млн б/с, сообщается в пресс-релизе компании.

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Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Это на 300 тыс. б/с превышает максимальные мощности компании. Aramco договорилась с покупателями о предоставлении этих объемов с 1 апреля, сообщает агентство Bloomberg.

На этой новости цены на нефть несколько замедлили стремительный рост. Повышение котировок Brent составляет 2,4% против ранее отмечавшихся 4,3%, WTI дорожает на 3,2% против 5% до объявления.

Как сообщал БизнесЦензор, снижения цен на нефть саудовской корпорацией Saudi Aramco нацелено на ослабление позиций России на рынке, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Организации стран—экспортеров нефти (ОПЕК) и саудовских чиновников.

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