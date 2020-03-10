Иностранцы уменьшили портфель ОВГЗ Украины на 730 миллионов

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
Портфель ОВГЗ банков Украины увеличен на 1,54 млрд грн, нерезидентов – уменьшен на 0,73 млрд грн.
По состоянию на 6 марта портфель ОВГЗ нерезидентов составлял 124,402 млрд грн по состоянию на 10 марта он уменьшился до 123,670 млрд грн.
Официальный курс на 10 марта– 24,9215 грн/$1.
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01.20
|755704.22
|348099.56
|374442.79
|20738.80
|6073.71
|6349.36
|на 03.01.20
|822748.92
|337065.18
|334268.02
|26016.43
|9619.48
|115779.81
|на 03.02.20
|814427.57
|332365.18
|325137.44
|24369.13
|9239.30
|123316.51
|на 02.03.20
|808418.61
|325516.70
|320967.02
|26890.16
|8640.54
|126404.18
|на 04.03.20
|809772.88
|325516.70
|323626.75
|26978.41
|8700.70
|124950.31
|на 05.03.20
|806433.27
|325516.70
|321327.13
|26751.42
|8593.64
|124244.38
|на 06.03.20
|811454.27
|325516.70
|326011.58
|26932.72
|8590.31
|124402.94
|на 10.03.20
|812299.66
|325516.70
|327552.15
|26952.84
|8607.12
|123670.86