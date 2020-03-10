БизнесЦензор

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10.03.20 10:51

Иностранцы уменьшили портфель ОВГЗ Украины на 730 миллионов

Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 10 марта. 2020 года.

Иностранцы уменьшили портфель ОВГЗ Украины на 730 миллионов

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Портфель ОВГЗ банков Украины увеличен на 1,54 млрд грн, нерезидентов – уменьшен на 0,73 млрд грн.

По состоянию на 6 марта портфель ОВГЗ нерезидентов составлял 124,402 млрд грн по состоянию на 10 марта он уменьшился до 123,670 млрд грн.

Официальный курс на 10 марта– 24,9215 грн/$1.

Дата Всего НБУ Банки Юрлица Физлица Нерезиденты
на 03.01.20 755704.22 348099.56 374442.79 20738.80 6073.71 6349.36
на 03.01.20 822748.92 337065.18 334268.02 26016.43 9619.48 115779.81
на 03.02.20 814427.57 332365.18 325137.44 24369.13 9239.30 123316.51
на 02.03.20 808418.61 325516.70 320967.02 26890.16 8640.54 126404.18
на 04.03.20 809772.88 325516.70 323626.75 26978.41 8700.70 124950.31
на 05.03.20 806433.27 325516.70 321327.13 26751.42 8593.64 124244.38
на 06.03.20 811454.27 325516.70 326011.58 26932.72 8590.31 124402.94
на 10.03.20 812299.66 325516.70 327552.15 26952.84 8607.12 123670.86
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