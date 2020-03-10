Иностранцы уменьшили портфель ОВГЗ Украины на 730 миллионов

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Портфель ОВГЗ банков Украины увеличен на 1,54 млрд грн, нерезидентов – уменьшен на 0,73 млрд грн.

По состоянию на 6 марта портфель ОВГЗ нерезидентов составлял 124,402 млрд грн по состоянию на 10 марта он уменьшился до 123,670 млрд грн.

Официальный курс на 10 марта– 24,9215 грн/$1.