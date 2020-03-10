Веревский увеличил долю в агрохолдинге "Кернел"

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению "Кернела" на сайте Варшавской фондовой биржи (WSE), в результате Namsen увеличила свою долю в агрохолдинге до 39,16% с 39,07%, а общее количество принадлежащих ей акций в нем по состоянию на 6 марта составило 32 млн 903,278 тыс.

Курс акций "Кернел" на бирже по состоянию на 9 марта составил PLN38,3 за акцию, снизившись на 6,7%.

"Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах.

"Кернел" завершил 2019 ФГ (июль-2018 - июнь-2019) с чистой прибылью $179 млн, что в 3,2 раза больше, чем в 2018 ФГ. Его выручка выросла на 66% - до $3,992 млрд, EBITDA - на 55%, до $346 млн.