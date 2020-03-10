Цены на нефть находятся ниже $37 за баррель

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на7% - до $36,88 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на 6,5% - до $33,17 за баррель.

В понедельник Brent подешевела на 24%, до $34,36 за баррель, WTI - на 25%, до $31,13. Снижение цен стало рекордным с 1991 года.

"Ситуация, свидетелями которой мы сейчас становимся, по-видимому, не имеет прецедентов в истории нефтяного рынка. Комбинация массивного "навеса" предложения и значительного шока со стороны спроса одновременно", - цитирует Bloomberg исполнительного директора Международного энергетического агентства Фатиха Бирола.

Подешевевшая нефть может стать позитивным фактором для некоторых экономик. На этом фоне рынки акций в Азии, поддержанные также ожиданием стимулов от денежных властей, во вторник стабилизировались. Фьючерсы S&P 500 растут на 2% - после падения индекса накануне на 7,6%, так как некоторые инвесторы хотят вернуться на рынок, чтобы купить резко подешевевшие бумаги. Доходность 10-летних US Treasury выросла до 0,624%.

В конце прошлой недели страны ОПЕК+ не сумели достичь соглашения, Россия отказалась от более существенного сокращения добычи. Это совпало с прогнозами падения спроса на сырье в связи с коронавирусом.