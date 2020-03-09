БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
09.03.20 13:22

Нацбанк в марте начал продавать валюту на межбанке

Национальный банк Украины (НБУ) со 2 по 6 марта купил на межбанковском валютном рынке $150 млн, но одновременно продал $307,2 млн.

деньги,нбу,гривня,монеты,гривна,монета,банкнота,гривни,банкноты

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

$50 млн было приобретено с выбором лучшей цены купли-продажи, $100 млн – в рамках интервенций по единому курсу, а вся продажа была осуществлена в рамках интервенций по единому курсу.

Последний раз Нацбанк больше продавал, чем покупал, в конце января этого года.

Курс гривни, который на позарошлой неделе незначительно снизился с был стабильным 24,453 грн/$1 до 24,59 грн/$1, на прошлой опустился до 24,7413 грн/$1.

В целом с начала года НБУ купил на межбанке $1232 млн, продал $602,2 млн, в том числе в феврале - соответственно $734 млн и $45 млн.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2020, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100