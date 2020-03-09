Курс российского рубля упал следом за ценами на нефть

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Фактический отказ России согласиться на дополнительное снижение добычи нефти в рамках ОПЕК+ на фоне стремительного распространения эпидемии коронавируса отбросило цены на нефть на 4 года назад.

Банк России уже заявил, что прекращает покупки валюты в рамках бюджетного правила. Однако, по мнению аналитиков, этого явно будет недостаточно для стабилизации внутреннего рынка.

Цены на нефть при открытии торгов в понедельник рухнули более чем на 30%. По данным агентства Bloomberg, котировки ближайшего контракта на нефть Brent достигали отметки $31,02 за баррель, что на 31,5% ниже закрытия пятницы. Стоимость американской нефти WTI опускалась до $27,34 — на 33,8% ниже закрытия предыдущего дня.

Стремительно падение цен на нефть произошло после того, как ведущие ее производители в рамках ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном снижении суточной добычи еще на 1,5 млн баррелей. Пока до конца месяца действует соглашение о сокращении на 1,7 млн баррелей в сутки. При этом, по словам главы Минэнерго России Александра Новака, с 1 апреля никаких обязательств по сокращению нефти у стран нет.

По данным агентства Bloomberg, к 9:30 курс доллара достигал отметки 74,17 руб./$ — максимума с конца февраля 2016 года. Курс евро превысил уровень 85 руб./€, также обновив четырехлетний максимум. Рубль оказался лидером снижения среди других валют развивающихся рынков, потеряв относительно доллара более 7%.

По данным агентства Bloomberg, около 4% потеряли в цене ранд ЮАР и малазийский рингитт. Остальные валюты развивающихся стран подешевели в пределах 1%.

На этом фоне стремительно падали азиатские фондовые индексы. Японский Nikkei-225 потерял более 5%, китайские индексы снизились на 3-4%. Основной индекс на Гонконгской фондовой бирже Hang Seng упал на 4,7%. Корейский KOSPI потерял 4,2%. Торги на российских биржах сегодня не проводятся.

В декабре 2014 года для борьбы с резким спросом на валюты на российском рынке Банк России пошел на беспрецедентный подъем ключевой ставки до 17%. Тем не менее котировки доллара к началу 2016 года превысили 80 руб./$. Ажиотаж начал спадать только после договоренности стабилизировать цены на нефть в рамках ОПЕК+.

Сегодня в условиях роста резкого ослабления рубля на мировом рынке и падении цен на нефть Банк России принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила на 30 дней. Ранее в начале марте Минфин РФ установил объем покупок валюты в размере 6,3 млрд рублей в день (на тот момент чуть менее $100 млн). Всего за месяц предстояло выкупить валюты на 172,1 млрд руб.