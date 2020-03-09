БизнесЦензор

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09.03.20 12:10

Глава Apple разрешил сотрудникам работать удаленно из-за коронавируса

Исполнительный директор Apple Тим Кук разрешил сотрудникам глобальных филиалов компании работать удаленно в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на разосланное работникам Apple сообщение Кука.

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Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

Глава корпорации отметил, что сотрудники могут не появляться в офисах, если тип их задач это позволяет, с 9 по 13 марта, а правило распространяется на те регионы, где зафиксировано наибольшее количество случаев заражения — в городах Санта-Клара и Элк-Гров в Калифорнии, а также в филиалах в Сиэтле, Южной Корее, Японии, Италии, Германии, Франции, Швейцарии и Великобритании.

В пятницу, 6 марта, Apple разрешила работать удаленно сотрудникам в Калифорнии и Сиэтле.

Первая вспышка нового коронавируса произошла в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. После этого он распространился и в других частях КНР и мире.

В конце января Bloomberg и Nikkei Asian Review сообщили, что новый коронавирус поставил под угрозу производство Apple, для которой Китай одновременно является местом основного производства и ключевым рынком. СМИ связали это с карантином, из-за которого сотрудники заводов, возможно, не смогут выходить на работу.

Из-за вспышки коронавируса компания уже столкнулась с ограничениями поставок iPhone и запчастей для смартфонов, писал Bloomberg. По прогнозу аналитиков, возможны и дальнейшие задержки выхода продуктов компании. В частности, из-за проблем с поставками и падения спроса может сдвинуться релиз и новой бюджетной модели, которые компания официально пока не анонсировала, писали эксперты.

Помимо этого, в феврале Apple из-за распространения коронавируса временно закрыла все свои 42 розничных магазина в материковом Китае, оставив тогда работать лишь онлайн-площадку.

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