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08.03.20 14:06

Канада выделит $1,5 миллиона на поддержку украинской полиции

Канада выделит 2 млн канадских долларов (около $1,5 млн) Украине.

канада

Об этом говорится в заявлении главы МИД страны Франсуа-Филиппа Шампаня по итогам официального визита в Украину, передает БизнесЦензор

Находясь в Украине, Шампань подчеркнул постоянную приверженность Канады амбициозным усилиям страны по проведению реформ и привлечению женщин к усилиям по обеспечению мира и безопасности.

Министр также объявил о выделении более 2 млн канадских долларов в течение трех лет, чтобы помочь укрепить потенциал Национальной полиции Украины в планировании, осуществлении, мониторинге и обзоре процессов реформ.

Министр также обсудил работу, которую проводит Канада, чтобы отстоять суверенитет и территориальную целостность Украины перед лицом российской агрессии.

"Во время моих встреч в Латвии, Украине и Польше у меня была возможность обсудить тесные связи между Канадой и этими тремя странами и подчеркнуть наше тесное сотрудничество, в частности, в поддержку региональной безопасности, торговли и политического сотрудничества, что крайне важно для поддержки основанный на правилах международный порядок и содействие миру и стабильности для всех", - заявил Шампань.

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