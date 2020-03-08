Ущерб от коронавируса может составить $2,7 триллиона, – Bloomberg

Такие данные приведены в прогнозе экспертов агентства Bloomberg, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

Авторы исследования описали 4 возможных сценария влияния заболевания на экономику. Если Китай, откуда распространилось заболевание, возьмет его под контроль, а экономика страны во втором квартале справится с последствиями, вызванными вирусом, то влияние для всего мира и ведущих экономик будет незначительным, утверждают эксперты.

Но если власти Китая не смогут справиться с COVID-19 и крупные очаги заболевания возникнут в Корее, Японии, Германии, Италии и Франции, то мировая экономика в 2020 году вырастет лишь на 2,3%. До появления вируса нового типа Bloomberg прогнозировал экономический рост на 3,1%.

Третий сценарий предполагает масштабное распространение заболевания во всех государствах, к началу марта сообщивших о случаях заражения. В этом случае десятку крупнейших экономик мира ожидает замедление, поскольку они будут бороться с распространением инфекции, считают исследователи. По их оценке, рост мирового ВВП составит 1,2%, еврозона и Япония столкнутся с рецессией, а в США в год выборов президента может вырасти уровень безработицы.

Последний вариант касается глобальной пандемии COVID-19. Мировая экономика из-за отсутствия роста недосчитается $2,7 трлн, ВВП Китая вырастет лишь на 3,5%, тем самым продемонстрировав худший показатель с 1980 года. США в этом сценарии также грозит рецессия, что может повлиять на исход выборов главы государства, считают эксперты Bloomberg.

Коронавирус SARS-CoV-2 проник уже более чем в 90 стран и территорий с начала вспышки в китайской провинции Хубэй в конце декабря 2019 года. По состоянию на 7 марта в мире выявлено свыше 104 000 случаев заражения. Более 3 500 жителей планеты скончались из-за легочного заболевания, вызванного вирусом, однако свыше 58 000 человек выздоровели.

Абсолютное большинство случаев заболевания и летальных исходов приходится на Китай. На втором месте следует Южная Корея. В Европе по распространению вируса пока лидирует Италия.