БизнесЦензор

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07.03.20 16:12

Коронавирус резко сократил внешнюю торговлю Китая

Эпидемия нового коронавируса SARS-CoV-2 привела к резкому сокращению объема внешней торговли КНР. Таможенная администрация в Пекине в субботу, 7 марта, обнародовала первые внешнеторговые цифры со времени начала вспышки атипичной вирусной пневмонии COVID-19.

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Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Из этой статистики следует, что в январе - феврале 2020 года экспорт из КНР обвалился в годовом исчислении на 17,2 процента - до 292,45 млрд долларов, а импорт уменьшился на 4 процента - до 199,54 млрд долларов. В целом объем внешней торговли в КНР сократился на 11 процентов.

Жесткие меры, принимаемые в КНР против распространения коронавируса, с конца января практически застопорили китайскую экономику. Последствия этого стали особенно ощутимыми в феврале. Заводы и фабрики в стране лишь медленными темпами возобновляют производство.

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